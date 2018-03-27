Российский президент назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Путин возложил цветы и почтил память погибших при пожаре в Кемерове kremlin.ru

Пожар в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в котором погибли более 60 человек, произошел, в том числе из-за “преступной халатности и разгильдяйства“. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня.

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“Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства“, - сказал Путин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Путин назвал причину пожара в Кемерово 0:00 / 02:59

Как сообщалось, совладелец сгоревшего в Кемерово ТЦ Зимняя вишня Денис Штенгелов выплатит семьям погибших компенсацию размером 3 миллиона рублей.

Из-под завалов извлекли 60 тел. Работы продолжаются.