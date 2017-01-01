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В Косово распалась правительственная коалиция из-за задержания дипломата

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В северной части Митровицы прошла спецоперация по задержанию Марка Джурича, главного сербского переговорщика между Белградом и Приштиной в переговорах, проводимых при посредничестве ЕС.
Полиция непризнанного Косово задержала Марко Джурича
Полиция непризнанного Косово задержала Марко Джурича
Кадр из видео

Руководство "Сербского списка", политической группы сербской общины в Косово, приняло решение покинуть правительство в Приштине и уведомит об этом решении президента Сербии Александера Вучича. Об этом заявил глава группы Горан Ракич, сообщает RTS.

"Диалог в этих условиях, когда в воздухе свистят пули, когда на слова отвечают винтовками и подошвами сапог, а против граждан применяется институциональное насилие, не имеет смысла", - сказал Ракич.

В северной части Митровицы – косовском анклаве с сербcкоязычным населением – прошла спецоперация по задержанию Марка Джурича, главного сербского переговорщика между Белградом и Приштиной в переговорах, проводимых при посредничестве ЕС.

Сообщалось, что после захвата, проведенного с применением оружия и спецсредств, дипломата повезли в столицу Косово.

Косовская полиция подтвердила задержание, но сообщила, что вернула задержанного дипломата в Сербию.

 

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Теги: Косово, коалиция, Сербия, парламент, задержание
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Источник: korrespondent.net

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