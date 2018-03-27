Мэй: В Солсбери могли отравиться более 130 человек

Сергей Скрипаль и его дочь, находящиеся после отравления нервно-паралитическим веществом в критическом состоянии, могут никогда больше не выздороветь окончательно.

От нервно-паралитического вещества, которым был отравлен в британском Солсбери экс-шпион Сергей Скрипаль, могли пострадать более 130 человек. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании.

По ее словам, в больницу в связи с недомоганиями, предположительно, вызванными этим веществом, обратились более 50 человек.

Мэй также сообщила, что Скрипаль и его дочь Юлия, которые до сих пор находятся в больнице в критическом состоянии, возможно, никогда больше не выздоровеют окончательно. Глава британского правительства назвала маловероятным, что состояние Скрипалей изменится в ближайшем будущем.

По информации телеканала Sky News, на этой неделе должна начаться деконтаминация ряда зданий в Солсбери, в том числе ресторана Zizzi и паба The Mill, которые Скрипали посещали незадолго до того, как были обнаружены без сознания. Полиция сообщила, что деконтаминация проводится как профилактическая мера и не представляет опасности для населения. Ранее была демонтирована лавка, на которой были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль.

Источник: Русская служба DW