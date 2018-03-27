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В Кемерово жители вышли на митинг: требуют отставки властей

Комментариев: 13
Люди хотят услышать правду о количестве жертв трагедии и добиться, чтобы виновные понесли наказание.
По последним официальным данным в пожаре в ТРЦ 25 марта погибли 64 человека
По последним официальным данным в пожаре в ТРЦ 25 марта погибли 64 человека
echo.msk.ru

В российском городе Кемерово после трагического пожара в ТРЦ Зимняя вишня, унесшего жизни более 60 людей, несколько тысяч местных жителей вышли на центральную площадь перед зданием областной администрации с требованием отставки местных властей, в частности  губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. При этом народ желает скорейшего приезда президента Владимира Путина.

Об этом сообщает Интерфакс.

Изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали. Многие принесли с собой фотографии детей, сгоревших в Зимней вишне.

Многие пришли с фото погибших детей
Многие пришли с фото погибших детей
twitter.com/MBKhMedia

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“Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Время от времени толпа начинает скандировать “Правду!“ и “В отставку!“, - говорится в сообщении.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вышел к жителям Кемерова.

Люди не исключают, что мог быть поджог
Люди не исключают, что мог быть поджог
twitter.com/MBKhMedia

Митингующие договорились самостоятельно подсчитать число жертв пожара в торговом центре — жители будут присылать данные о погибших на общий e-mail, уточняет Эхо Москвы.

Митинг в Кемерове, 27.03.2018
0:00 / 00:54

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Стоит отметить, что 27 марта рано утром в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра Зимняя вишня, где в воскресенье произошел пожар, унесший жизни десятков людей.

Люди требуют, чтобы президент вышел к ним.

“Где король? Его недавно избрали, пусть приходит сюда и отвечает!“, - скандируют митингующие россияне.

В то же время силовики наращивают группировку на площади Советов в Кемерово, где проходит многотысячный митинг.

Так, к площади подъехало шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа и пять автомобилей “скорой помощи“.

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“Тем временем, в Кемерово, прямо на площадь, где проходит митинг, заезжает автозак и выгружаются ОМОНовцы с дубинками. Пытаются запугать и психологически задавить народ. Да, на людей, у которых в огне погибли дети, власть натравливает мордоворотов с дубинками“, - пишут пользователи в соцсетях.

Митинг в Кемерово
0:00 / 00:15

Напомним, о том, что загорелся торговый центр, сообщили в воскресенье 25 марта. Еще в самом начале, возгорание унесло много жизней. При этом федеральные каналы РФ не меняли сетку вещания - российские СМИ традиционно игнорируют трагические события в своей стране, освещая максимум позитива РФ и максимум негатива вне РФ. 

Также напомним о другом трагическом пожаре - в ночном клубе Хромая Лошадь, который унес 156 жизней. Владельца клуба приговорили к 10 годам колонии. 

 

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Теги: пожар, Кемерово, ТЦ, несчастный случай, Россия, Путин, митинг
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Комментариев (13)
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pobaluika2    27.03.2018, 10:46
Оценка:  +1
pobaluika2
Россия не пригодна для жизни, то рутений, то свалка воняет, то утечка серного газа, теперь это
Via_dolorosa    27.03.2018, 10:43
Оценка:  +2
Via_dolorosa
главное Ленин на площади, Совок во всей красе. А когда вы убивали детей в Сирии своими авио_ударами и Донбасс градами поливали + Боинг голландский там тоже были дети которые вам ничего не сделали и с войной в ваш дом не пришли.
игнат    27.03.2018, 10:40
Оценка:  +2
игнат
Путин, приедь все порешай! Накажи наших бояр, твоих ставленников! Дичь.
Huper!    27.03.2018, 10:39
Оценка:  +4
Huper!
Холопы рот открыли. Бунтуют против царевичей. Галочку поставил, а теперь по роже дубинкой получи
providets333    27.03.2018, 10:38
Оценка:  +3
providets333
Поскулять та розповзуться. Як завжди.
jeksoncool    27.03.2018, 10:31
Оценка:  +1
jeksoncool
Получите твари и распишитесь!!! За загубленную украинскую душу у Вас возьмут по 10!!!
BOM-BOM    27.03.2018, 10:25
Оценка:  +8
BOM-BOM
Лапти, почему не было митинга по сирийским детям, по сбитому Боингу? То не мы, то не наше, не болит?
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    27.03.2018, 10:18
Оценка:  +7
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
А вообще если у жителей сомнения насчет теракта, то первым делом не мешало бы сравнить явку на выборах в Кемерово относительно других субъектов РФ. Так, на всякий случай...
Letohradek    27.03.2018, 10:25
Оценка:  +4
Letohradek
Отличная мысль!
Coюзник    27.03.2018, 10:15
Оценка:  +6
Coюзник
Очень показательное фото ... Ленин отвернулся от жителей Кемерово ...
Woodbrother    27.03.2018, 10:12
Оценка:  +5
Woodbrother
Надо было выйти с плакатами - путен ввиди вайска.
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