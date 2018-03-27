В Кемерово жители вышли на митинг: требуют отставки властей

Люди хотят услышать правду о количестве жертв трагедии и добиться, чтобы виновные понесли наказание.

По последним официальным данным в пожаре в ТРЦ 25 марта погибли 64 человека echo.msk.ru

В российском городе Кемерово после трагического пожара в ТРЦ Зимняя вишня, унесшего жизни более 60 людей, несколько тысяч местных жителей вышли на центральную площадь перед зданием областной администрации с требованием отставки местных властей, в частности губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. При этом народ желает скорейшего приезда президента Владимира Путина.

Об этом сообщает Интерфакс.

Изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали. Многие принесли с собой фотографии детей, сгоревших в Зимней вишне.

Многие пришли с фото погибших детей twitter.com/MBKhMedia

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“Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Время от времени толпа начинает скандировать “Правду!“ и “В отставку!“, - говорится в сообщении.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вышел к жителям Кемерова.

Люди не исключают, что мог быть поджог twitter.com/MBKhMedia

Митингующие договорились самостоятельно подсчитать число жертв пожара в торговом центре — жители будут присылать данные о погибших на общий e-mail, уточняет Эхо Москвы.

Митинг в Кемерове, 27.03.2018 0:00 / 00:54

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Стоит отметить, что 27 марта рано утром в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра Зимняя вишня, где в воскресенье произошел пожар, унесший жизни десятков людей.

Люди требуют, чтобы президент вышел к ним.

“Где король? Его недавно избрали, пусть приходит сюда и отвечает!“, - скандируют митингующие россияне.

На стихийном митинге в Кемерово прямо сейчас: где король? Его недавно избрали, пусть приходит сюда и отвечает! pic.twitter.com/20NrOARl0L — Alexey Navalny (@navalny) 27 марта 2018 г.

В то же время силовики наращивают группировку на площади Советов в Кемерово, где проходит многотысячный митинг.

Так, к площади подъехало шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа и пять автомобилей “скорой помощи“.

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“Тем временем, в Кемерово, прямо на площадь, где проходит митинг, заезжает автозак и выгружаются ОМОНовцы с дубинками. Пытаются запугать и психологически задавить народ. Да, на людей, у которых в огне погибли дети, власть натравливает мордоворотов с дубинками“, - пишут пользователи в соцсетях.

Тем временем, в Кемерово, прямо на площадь, где проходит митинг, заезжает автозак и выгружаются ОМОНовцы с дубинками



Пытаются запугать и психологически задавить народ



Да, на людей, у которых в огне погибли дети, власть натравливает мордоворотов с дубинками pic.twitter.com/p48RksmilI — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 27 марта 2018 г.

Митинг в Кемерово 0:00 / 00:15

Напомним, о том, что загорелся торговый центр, сообщили в воскресенье 25 марта. Еще в самом начале, возгорание унесло много жизней. При этом федеральные каналы РФ не меняли сетку вещания - российские СМИ традиционно игнорируют трагические события в своей стране, освещая максимум позитива РФ и максимум негатива вне РФ.

Также напомним о другом трагическом пожаре - в ночном клубе Хромая Лошадь, который унес 156 жизней. Владельца клуба приговорили к 10 годам колонии.