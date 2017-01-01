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СМИ сравнили фото ТРЦ в Кемерово до и после пожара

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Наиболее пострадавшие от пожара помещения - Карусель, сухой бассейн, большой кинозал.
На данный момент известно о 64 погибших
На данный момент известно о 64 погибших
opinion.com

В МЧС России составили фототаблицу для оценки масштабов пожара в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. 

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Снимки опубликовал Telegram-канал Mash.

Судя по фото, наиболее пострадавшие от пожара помещения - Карусель, сухой бассейн и большой кинозал. Здесь и было найдено большинство жертв.

Карусель
Карусель
t.me/breakingmash
Большой кинозал
Большой кинозал
t.me/breakingmash
Сухой бассейн
Сухой бассейн
t.me/breakingmash

Напомним, 27 марта президент Путин назвал причиной пожара в ТРЦ преступную халатность и разгильдяйство. 

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Ранее, 26 марта, спасатели извлекли из-под завалов торгового центра Зимняя вишня шестьдесят тел погибших, осталось найти еще четыре.

Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня
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Теги: Россия, Кемерово, ТРЦ, Зимняя вишня, пожар
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