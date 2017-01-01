СМИ сравнили фото ТРЦ в Кемерово до и после пожара

Наиболее пострадавшие от пожара помещения - Карусель, сухой бассейн, большой кинозал.

На данный момент известно о 64 погибших opinion.com

В МЧС России составили фототаблицу для оценки масштабов пожара в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово.

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Снимки опубликовал Telegram-канал Mash.

Судя по фото, наиболее пострадавшие от пожара помещения - Карусель, сухой бассейн и большой кинозал. Здесь и было найдено большинство жертв.

Карусель t.me/breakingmash

Большой кинозал t.me/breakingmash

Сухой бассейн t.me/breakingmash

Напомним, 27 марта президент Путин назвал причиной пожара в ТРЦ преступную халатность и разгильдяйство.

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Ранее, 26 марта, спасатели извлекли из-под завалов торгового центра Зимняя вишня шестьдесят тел погибших, осталось найти еще четыре.