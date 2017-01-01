СМИ сравнили фото ТРЦ в Кемерово до и после пожара
Наиболее пострадавшие от пожара помещения - Карусель, сухой бассейн, большой кинозал.
В МЧС России составили фототаблицу для оценки масштабов пожара в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово.
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Снимки опубликовал Telegram-канал Mash.
Судя по фото, наиболее пострадавшие от пожара помещения - Карусель, сухой бассейн и большой кинозал. Здесь и было найдено большинство жертв.
Напомним, 27 марта президент Путин назвал причиной пожара в ТРЦ преступную халатность и разгильдяйство.
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Ранее, 26 марта, спасатели извлекли из-под завалов торгового центра Зимняя вишня шестьдесят тел погибших, осталось найти еще четыре.
Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня
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