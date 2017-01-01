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Россия заявила о выходе 13 тысяч боевиков из Восточной Гуты

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Только 26 марта по гуманитарному коридору было выведено почти семь тысяч боевиков и членов их семей, которые на 110 автобусах перевезены в провинцию Идлиб.
Члены группировки Фейлак Ар-Рахман покинули Арбил
Члены группировки Фейлак Ар-Рахман покинули Арбил

Более 13 тысяч боевиков группировки Фейлак Ар-Рахман и членов их семей вывезены из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ во вторник, 27 марта.

"Всего за трое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 13 190 боевиков и членов их семей",– заявили в военном ведомстве во вторник.

Отмечается, что по организованному гуманитарному коридору 26 марта было выведено 6749 боевиков и членов их семей, которые на 110 автобусах перевезены в провинцию Идлиб.

Также по данным Минобороны РФ, в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами незаконных вооруженных формирований вчера было освобождено 26 незаконно удерживаемых сирийских военнослужащих и гражданских лиц, находившихся в плену у Фейлак Ар-Рахман".

Ранее сообщалось, что Восточную Гуту покинули более 110 тысяч мирных жителей. До активной фазы бомбежек здесь проживали около 400 тысяч человек. Этот пригород Дамаска находился под контролем сирийской оппозиции.

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Теги: Сирия, Гута, Боевики, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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