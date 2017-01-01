Пожар в Кемерово: жителей пустили в морг для подсчета погибших

Жители хотят убедиться, что число погибших не скрывают.

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Инициативную группу из жителей российского Кемерово пропустили в один из городских моргов для подсчета точного числа погибших в результате пожара в торговом центре Зимняя вишня. Об этом на митинге в Кемерово объявил местный житель Игорь Востриков, у которого при пожаре погибли сестра, жена и трое детей.

По его словам, проверить городские морги гражданам предложил мэр Кемерово Илья Середюк, в настоящее время “людей пустили в морг, им никто не мешает“.

Ранее Востриков предложил родственникам погибших составить свой список, чтобы установить точное количество жертв.

Утром 27 марта на центральную площадь российского Кемерово прорвалось более двух тысяч человек, которые хотят призвать к ответу власти города из-за случившейся трагедии. Жители города пришли с портретами погибших во время пожара и требуют отставки губернатора региона Амана Тулеева.

Местные власти организовали подвоз на площадь Советов, где проходит митинг, аудиотехнику для того, чтобы улучшить слышимость выступающих.



По официальным данным, число жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре Зимняя вишня достигло 64, тела шести остаются под завалами.