Путин встретился с митингующими в Кемерово

Владимир Путин призвал людей не сомневаться в официальных данных по числу погибших во время пожара и пообещал наказать всех виновных в трагедии.

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 марта, посетил город Кемерово. Во время поездки он провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре Зимняя вишня. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин призвал людей не сомневаться в официальных данных по числу погибших в пожаре и пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны.

Читай также: Путин назвал причину пожара в Кемерово Во время совещания в областной администрации около нее собралось несколько тысяч человек. Главным образом высказывалось недоверие к цифрам жертв, которые были ранее озвучены официально. Мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан, около 15 человек, направились в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверив списки поступивших тел, убедиться, что цифры соответствуют озвученным. Во время совещания в областной администрации около нее собралось несколько тысяч человек. Главным образом высказывалось недоверие к цифрам жертв, которые были ранее озвучены официально. Мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан, около 15 человек, направились в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверив списки поступивших тел, убедиться, что цифры соответствуют озвученным.

Владимир Путин приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась его встреча с гражданами. “Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?“, – задал президент вопрос главе города. Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

“Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена“, – возмутился Путин.

Смотри также: В Кемерово жители вышли на митинг: требуют отставки властей

Президент РФ заверил собравшихся, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания.

“Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета (РФ). Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны“, – сказал Путин.

Он также сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре и посоветовал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях.

Ранее местное издание Vse42 сообщило, что на одном из кладбищ города выкопано как минимум 200 могил.

Напомним, по официальным данным, число жертв пожара в ТРЦ Зимняя вишня достигло 64. Среди погибших много детей. При этом некоторые тела еще остаются под завалами.