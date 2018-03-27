В Кемерово погибли более 40 детей: родственники осмотрели морг

"Некоторые тела просто в коробках". - сказал один из тех, кто побывал в морге с инспекцией.

Трагедия в ТРЦ Зимняя Вишня в Кемерово унесла жизни 41 ребенка. Об этом сообщает Интерфакс. О таком количестве говорят данные списков погибших. Эти списки висят в штабе, созданном родственниками жертв трагедии.

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Страшный список содержит имена 64 погибших, среди них 41 ребенок. Инициативная группа родственников ходила в морг Кемерово с инспекцией и подтвердила, что в Кемерово действительно погибло 64 человека.

“Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках“, - рассказал один из членов инициативной группы на массовом стихийном митинге на площади Советов, где выступают родственники погибших и те, кому удалось выжить.

Также о 41 погибшем ребенке идет речь в списках региональных управлений МВД и МЧС, которые РБК предоставили источники в ведомствах.

Один из активистов опроверг распространившуюся по Сети информацию о том, что тела якобы прячут на местных хладокомбинатах.

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“Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?“, - сказал он.

Напомним, пожар в ТРЦ Зимняя Вишня в Кемерово вспыхнул в воскресенье 25 марта. Потушить возгорание не удавалось два дня, в здании обвалилось три кинотеатра, полностью рухнула крыша. Самой старшей из опознанных погибших - 60, самой младшей жертве - всего пять лет.

Также стали известны новые “вопиющие“ нарушения, которые привели к гибели людей в этом ТЦ. В Кемерово задержали охранника Зимней вишни.