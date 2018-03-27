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В Кемерово погибли более 40 детей: родственники осмотрели морг

Спецтема: Пожар в ТЦ в Кемерово
Комментариев: 6
"Некоторые тела просто в коробках". - сказал один из тех, кто побывал в морге с инспекцией.
при пожаре в Кемерово погиб 41 ребенок
при пожаре в Кемерово погиб 41 ребенок
twitter.com/MBKhMedia

Трагедия в ТРЦ Зимняя Вишня в Кемерово унесла жизни 41 ребенка. Об этом сообщает Интерфакс. О таком количестве говорят данные списков погибших. Эти списки висят в штабе, созданном родственниками жертв трагедии.

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Страшный список содержит имена 64 погибших, среди них 41 ребенок. Инициативная группа родственников ходила в морг Кемерово с инспекцией и подтвердила, что в Кемерово действительно погибло 64 человека.

“Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках“, - рассказал один из членов инициативной группы на массовом стихийном митинге на площади Советов, где выступают родственники погибших и те, кому удалось выжить.

Также о 41 погибшем ребенке идет речь в списках региональных управлений МВД и МЧС, которые РБК предоставили источники в ведомствах.

Один из активистов опроверг распространившуюся по Сети информацию о том, что тела якобы прячут на местных хладокомбинатах. 

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“Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?“, - сказал он. 

Напомним, пожар в ТРЦ Зимняя Вишня в Кемерово вспыхнул в воскресенье 25 марта. Потушить возгорание не удавалось два дня, в здании обвалилось три кинотеатра, полностью рухнула крыша. Самой старшей из опознанных погибших - 60, самой младшей  жертве - всего пять лет.

Также стали известны новые “вопиющие“ нарушения, которые привели к гибели людей в этом ТЦ. В Кемерово задержали охранника Зимней вишни.

Родственники погибших при пожаре в Кемерове рассказали о...
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Теги: Кемерово, пожар, трагедия, погибшие, дети
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Комментариев (6)
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Зорро    27.03.2018, 12:09
Оценка:  +3
Зорро
Теракт заподозрили? Ну, а украинский след прослеживается? Может быть даже визитки Яроша нашли?
providets333    27.03.2018, 11:55
Оценка:  0
providets333
Поскулять та розповзуться.
skygravity    27.03.2018, 11:46
Оценка:  +4
skygravity
ну, как говориться - Бог не фраер...
Woodbrother    27.03.2018, 11:31
Оценка:  +4
Woodbrother
В Сирии от рассейских бомб богибло детей в десятки тысяч раз больше и че ?
ПифПаф    27.03.2018, 11:37
Оценка:  +5
ПифПаф
Разве вату это интересует ? Им главное, чтобы стабильность была.
ПифПаф    27.03.2018, 11:39
Оценка:  +7
ПифПаф
А сколько детей погибло в малазийском боинге, который они сбили в 2014, там 300 душ погибло. Для путинского режима эти смерти - в рамках обычной погрешности. Увы.
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