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В США испытали микроволновую пушку против дронов

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Оружие может обезвредить 2-3 вражеских беспилотника за раз.
Raytheon провели испытание оружия
Raytheon провели испытание оружия
popularmechanics.com

В понедельник 26 марта стало известно, что на полигоне в Оклахоме прошли испытания микроволновой пушки НРМ (High powered microwave) и лазерной пушки HEL (High-energy laser), выпущеных американским производителем оружия  Raytheon, сообщает журнал Popular Mechanics.

Испытанные системы совместно смогли обезвредить на расстоянии 45 беспилотников и 6 наземных мин.

 

В США испытали микроволновую пушку против дронов
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Создатели пушек в Raytheon отмечают, что система HPM способна за раз обезвредить 2-3 беспилотных летательных аппарата.

Испытание лазерной пушки
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Военные инженеры намерены усовершенствовать обе пушки, чтобы дистанционно подрывать снаряды противника прямо в воздухе – на подлете. 

Напомним, 22 марта сообщалось, что Индия испытала крылатую ракету с головкой самонаведения. Ракета БраМос с индийской головкой самонаведения поразила цель на испытании с “заданной точностью“. Ракетами планируют вооружить истребители Су-30МКИ.

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Теги: США, испытание оружия, свч, оружие
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