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В Польше назвали сроки строительства забора на границе с Украиной

Комментариев: 2
Польша планирует начать строительство забора на границе с Украиной и Беларусью уже в сентябре. Он нужен, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов.
В Польше принят закон о борьбе с АЧС
В Польше принят закон о борьбе с АЧС
greenbelarus.info

В Польше осенью 2018 года начнут строить забор на границе с Украиной и Беларусью, чтобы  предотвратить миграцию диких кабанов и распространение африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сказал министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, сообщает Польское радио во вторник, 27 марта.

"Мы полагаем, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре", – заявил Юргель на пресс-конференции по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом, которая была посвящена вопросам борьбы с вирусом африканской чумы свиней в ЕС.

Ожидается, что строительство забора могут завершить в течение трех-четырех лет.

Напомним, стоимость строительства забора на границе с Украиной и Беларусью обойдется Польше в 71 млн евро. Забор будет представлять собой сетку высотой до двух метров и длиной примерно тысячу километров.

В декабре 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о борьбе против АЧС, который предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной.

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Теги: Украина, Польша, Беларусь, граница, забор, свиньи, чума, Африканская чума свиней
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Глод    27.03.2018, 11:56
Оценка:  +2
Глод
А как там продвигается строительство нашего забора на границе с РФ?
Вадим333    27.03.2018, 11:45
Оценка:  0
Вадим333
Так Нас ще не називали
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