В Пакистане трансгендер впервые стала телеведущей
В Пакистане женщина-трансгендер впервые получила должность диктора на телеканале. Как сообщает CNN, после трех месяцев стажировки на частном телеканале Kohenoor Марвиа Малик приняли на работу. У нее есть журналистское образование, ранее она работала моделью.
Малик уверена, что работа на указанной должности поможет улучшить отношение к трансгендерам в стране.
Marvia Malik from #KoheNoor wants to thank everyone for their love and best wishes.— Ali Arif SamaaTv (@i_aliarif) 24 марта 2018 г.
May you have all the success in life Marvia, More power to you !#MarviaMalik #Anchor pic.twitter.com/h96U2AECvQ
В Пакистане трансгендеры сталкиваются с дискриминацией, многие из них не могут найти работу.
Ранее ученые выяснили, что мозг трансгендеров отличается от женского и мужского мозга размером островковой доли.
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