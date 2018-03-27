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В Пакистане трансгендер впервые стала телеведущей

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В Пакистане телеканал взял на работу первого в этой консервативной мусульманской стране ведущего-трансгендера. У Марвиа Малик есть журналистское образование.
Марвиа Малик
Марвиа Малик
СNN

В Пакистане женщина-трансгендер впервые получила должность диктора на телеканале. Как сообщает CNN, после трех месяцев стажировки на частном телеканале Kohenoor Марвиа Малик приняли на работу. У нее есть журналистское образование, ранее она работала моделью.

Малик уверена, что работа на указанной должности поможет улучшить отношение к трансгендерам в стране.

В Пакистане трансгендеры сталкиваются с дискриминацией, многие из них не могут найти работу.

Ранее ученые выяснили, что мозг трансгендеров отличается от женского и мужского мозга размером островковой доли.

 

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Теги: Пакистан, ведущий, телеведущие, трансгендер, телеведущая, телеведущий
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Источник: korrespondent.net

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