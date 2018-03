В Пакистане трансгендер впервые стала телеведущей

В Пакистане женщина-трансгендер впервые получила должность диктора на телеканале. Как сообщает CNN, после трех месяцев стажировки на частном телеканале Kohenoor Марвиа Малик приняли на работу. У нее есть журналистское образование, ранее она работала моделью.

Малик уверена, что работа на указанной должности поможет улучшить отношение к трансгендерам в стране.

Marvia Malik from #KoheNoor wants to thank everyone for their love and best wishes.

May you have all the success in life Marvia, More power to you !#MarviaMalik #Anchor pic.twitter.com/h96U2AECvQ