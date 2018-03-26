"Сделаем это в три": как в ЕС договаривались о выдворении дипломатов РФ

Идея синхронно объявить о высылке российских дипломатов принадлежала президенту Франции Эммануэлю Макрону. Также Франция предоставила Британии техническую помощь для анализа отравления.

Время и дату объявления о выдворении российских дипломатов предложил президент Франции Эммануэль Макрон после того, как Великобритания при поддержке Германии и Франции смогла убедить более половины лидеров стран ЕС выслать российских дипломатов. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в четверг, 22 марта, премьер Великобритании Тереза Мэй представила лидерам ЕС данные британской разведки, которые указывали на ответственность России за отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом шла речь во время рабочего обеда.

После того, как принципиальная договоренность была достигнута, президент Франции Эммануэль Макрон предложил объявить о высылке синхронно.

"Сделаем это в понедельник в три часа дня", - предложил Макрон, по словам одного из чиновников.

Сообщается, что призыв Терезы Мэй принять меры против РФ еще до рабочего обеда поддержали президент Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Франция предоставила британцам техническую помощь для анализа отравления и пришла к аналогичным с Британией выводам - виновата Россия.

С аргументами трех государств согласились лидеры многих стран Евросоюза. Решение о высылке окончательно было принято в понедельник 26 марта на встрече ЕС на уровне послов в Брюсселе.

Президент Европейского совета Дональд Туск прочитал подготовленный текст заявления о выдворении россиян 14 странами ЕС.

Позже о высылке дипломатов объявили также Македония и Австралия.

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