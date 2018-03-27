Невеста - бывший мужчина, жених - бывшая женщина. Молодожены планируют завести ребенка с помощью суррогатной матери.

В Великобритании поженились трансгендеры – 40-летний мужчина, который родился женщиной и 31-летняя женщина, которая раньше была мужчиной, сообщает газета The Sun. Влюбленные обменялись кольцами и клятвами в Лондоне.

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До смены пола, невеста – Ханна Винтурбурн была мужчиной и армейским офицером. Когда Ханна сменила пол, о ней написали в газетах, и на статью наткнулся Джейк Граф, который родился женщиной. Кстати, Граф снимался в фильме о трансгендерах под названием Девушка из Дании, рассказывающем о первом в мире мужчине, который сменил пол.

Они поняли, что созданы друг для друга thesun.co.uk

По словам Джейка, он сразу влюбился в Винтурбурн, подумав – какая она красивая. Его восхитило то, что Ханна не оставила службу в армии даже после смене пола. Вскоре он встретил, как оказалось, их с Ханной общую подругу и узнал, что его девушке-трансгендеру он тоже нравится. Они нашли друг друга в соцсетях, завязалась переписка, после чего они созвонились.

Таким, то есть, такой, был Джейк до смены пола thesun.co.uk

Джейк рассказывает, что в первом же звонке он спросил у Ханны, хочет ли она иметь детей. Та ответила утвердительно. После личной встречи они сразу поняли, что созданы друг для друга.

А так выглядела Ханна, когда была мужчиной thesun.co.uk

Кроме этой пикантной особенности, что оба молодожена – трансгендеры, свадьба ничем не отличалась от традиционной романтичной церемонии. Жених был в классическом костюме, невеста – в белом платье. Ханна Винтурбурн взяла фамилию Джейка и стала Ханной Граф.

Супруги будут жить в одной из квартир, которые государство выделяет для семейных офицеров. В ближайшее время Джейк и Ханна собираются обратиться за помощью к суррогатной матери, чтобы завести детей.

Напомним, 27 марта в консервативном Пакистане женщина-трансгендер Марвиа Малик впервые стала телеведущей. У необычной женщины есть журналистское образование.