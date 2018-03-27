В Великобритании поженились трансгендеры
В Великобритании поженились трансгендеры – 40-летний мужчина, который родился женщиной и 31-летняя женщина, которая раньше была мужчиной, сообщает газета The Sun. Влюбленные обменялись кольцами и клятвами в Лондоне.
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До смены пола, невеста – Ханна Винтурбурн была мужчиной и армейским офицером. Когда Ханна сменила пол, о ней написали в газетах, и на статью наткнулся Джейк Граф, который родился женщиной. Кстати, Граф снимался в фильме о трансгендерах под названием Девушка из Дании, рассказывающем о первом в мире мужчине, который сменил пол.
По словам Джейка, он сразу влюбился в Винтурбурн, подумав – какая она красивая. Его восхитило то, что Ханна не оставила службу в армии даже после смене пола. Вскоре он встретил, как оказалось, их с Ханной общую подругу и узнал, что его девушке-трансгендеру он тоже нравится. Они нашли друг друга в соцсетях, завязалась переписка, после чего они созвонились.
Джейк рассказывает, что в первом же звонке он спросил у Ханны, хочет ли она иметь детей. Та ответила утвердительно. После личной встречи они сразу поняли, что созданы друг для друга.
Кроме этой пикантной особенности, что оба молодожена – трансгендеры, свадьба ничем не отличалась от традиционной романтичной церемонии. Жених был в классическом костюме, невеста – в белом платье. Ханна Винтурбурн взяла фамилию Джейка и стала Ханной Граф.
Супруги будут жить в одной из квартир, которые государство выделяет для семейных офицеров. В ближайшее время Джейк и Ханна собираются обратиться за помощью к суррогатной матери, чтобы завести детей.
Напомним, 27 марта в консервативном Пакистане женщина-трансгендер Марвиа Малик впервые стала телеведущей. У необычной женщины есть журналистское образование.
Они уже и в Европе, и В Америке всех врачей обошли, но никто им так и не помог.
И тут сказали им, что в глухой деревне сибирской есть знахарь, который может им помочь.
Собрались они и поехали в Сибирь...
А знахарь посмотрел на них и сказал:
-Вы чего, мужики, совсем о...уели что ли???