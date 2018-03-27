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В России юнармейцы попали в ДТП: восемь пострадавших

Комментариев: 4
Группа несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет выехала из Читы на полигон Цугол с экскурсионной поездкой. Она была организована региональным отделением Юнармии.
Микроавтобус, в котором ехали юнармейцы
Микроавтобус, в котором ехали юнармейцы
МВД РФ

Водитель и семь несовершеннолетних пассажиров пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса на трассе Чита – Забайкальск недалеко от станции Ага в Забайкальском крае РФ.

Об этом сообщает региональное управление МВД во вторник, 27 марта.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользком участке дороги. Тяжело пострадали трое 17-летних подростков – две девушки и юноша. У всех закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, повреждения позвоночника. У водителя рваная рана предплечья, травма конечностей.

В свою очередь местная прокуратура сообщает, что группа несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет выехала из Читы на военный полигон Цугол с экскурсионной поездкой, которая была организована сводным отрядом регионального отделения Юнармия.

Ранее в России на Камчатке в ДТП пострадали восемь военных. Грузовик КамАЗ по неизвестным причинам завалился на бок.

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Теги: Россия, ДТП, дети, подростки, авария, несовершеннолетние, полигон, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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amzyraa    27.03.2018, 13:43
Оценка:  0
amzyraa
постреляли на полигоне?
Мухоморище    27.03.2018, 13:34
Оценка:  +1
Мухоморище
Юнармейцы,пионеры,ленинцы,путинцы ,...Хай Бог милует.
Глод    27.03.2018, 13:12
Оценка:  +1
Глод
У водилы ноги в рваных лаптях запутались и он не смог на тормоз вовремя нажать.
providets333    27.03.2018, 12:29
Оценка:  0
providets333
Павлікі марозови в небезпеці! Вставай страна агромная агромньіх дуракоff ...
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