В России юнармейцы попали в ДТП: восемь пострадавших

Группа несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет выехала из Читы на полигон Цугол с экскурсионной поездкой. Она была организована региональным отделением Юнармии.

Водитель и семь несовершеннолетних пассажиров пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса на трассе Чита – Забайкальск недалеко от станции Ага в Забайкальском крае РФ.

Об этом сообщает региональное управление МВД во вторник, 27 марта.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользком участке дороги. Тяжело пострадали трое 17-летних подростков – две девушки и юноша. У всех закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, повреждения позвоночника. У водителя рваная рана предплечья, травма конечностей.

В свою очередь местная прокуратура сообщает, что группа несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет выехала из Читы на военный полигон Цугол с экскурсионной поездкой, которая была организована сводным отрядом регионального отделения Юнармия.

Ранее в России на Камчатке в ДТП пострадали восемь военных. Грузовик КамАЗ по неизвестным причинам завалился на бок.

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