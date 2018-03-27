В Каталонии протестующие перекрыли дороги
В Испании сотни сторонников независимости Каталонии вышли на акции протеста против задержания экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона и заблокировали ключевые автомагистрали региона. Об этом сообщает местное издание La Vanguardia во вторник, 27 марта.
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По данным СМИ, уже в 6.00 по местному времени было полностью заблокировано движение на автомагистрали, проходящей через Барселону и Жирону в направлении города Фигерас, вблизи границы с Францией.
Кроме того, участники акции протеста заблокировали и важные дороги Барселоны - проспект Диагональ и Меридиана-де-Барселона, а въезд в Барселону забаррикадирован шинами.
Tensi'o a l’AP-7 #Figueres Nord, uns camioners s’obren cam'i i avancen cap als manifestants que deixen pas pic.twitter.com/JFfZyD7lGA— Tramuntana Televisi'o (@tramuntana_tv) 27 марта2018 г.
Вышедшие на улицы испанцы требуют освободить политиков, которые выступали за независимость Каталонии и на данный момент находятся в тюрьмах.
Напомним, в результате недавних столкновений с полицией во время акций протеста в Каталонии 98 человек получили ранения.
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