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В Каталонии протестующие перекрыли дороги

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Вышедшие на улицы испанцы требуют освободить политиков, которые выступали за независимость Каталонии и на данный момент находятся в тюрьмах.
Люди требуют освободить политиков, которые выступали за независимость Каталонии
Люди требуют освободить политиков, которые выступали за независимость Каталонии
twitter.com/StopMordazas

В Испании сотни сторонников независимости Каталонии вышли на акции протеста против задержания экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона и заблокировали ключевые автомагистрали региона. Об этом сообщает местное издание La Vanguardia во вторник, 27 марта.

По данным СМИ, уже в 6.00 по местному времени было полностью заблокировано движение на автомагистрали, проходящей через Барселону и Жирону в направлении города Фигерас, вблизи границы с Францией.

Кроме того, участники акции протеста заблокировали и важные дороги Барселоны - проспект Диагональ и Меридиана-де-Барселона, а въезд в Барселону забаррикадирован шинами.

Вышедшие на улицы испанцы требуют освободить политиков, которые выступали за независимость Каталонии и на данный момент находятся в тюрьмах.

Напомним, в результате недавних столкновений с полицией во время акций протеста в Каталонии 98 человек получили ранения.

 

 


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Теги: Испания, протесты, видео, фото, Каталония, акции протеста, референдум о независимости Каталонии, референдум в Каталонии
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Источник: korrespondent.net

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