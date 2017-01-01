Сущенко в суде не признал вину в шпионаже

Украинскому журналисту, которого в России подозревают в шпионаже, зачитали обвинительное заключение.

В московском суде во вторник, 27 марта, суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении украинца Романа Сущенко, которого в России обвиняют в шпионаже, сообщает Интерфакс.

“После оглашения обвинительного заключения Сущенко не признал вину“, - сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Суд объявил перерыв до завтра.

По словам адвоката, судебный процесс проходит в закрытом режиме, так как в материалах дела содержится гриф “секретно“.

Ранее суд отклонил апелляцию Сущенко на продление ареста.

Читай также: Умер отец политзаключенного Сущенко

Напомним, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года за якобы “шпионскую акцию“. В ФСБ утверждают, что Сущенко - полковник украинской разведки, в Украине это отрицают.