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Сущенко в суде не признал вину в шпионаже

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Украинскому журналисту, которого в России подозревают в шпионаже, зачитали обвинительное заключение.
Роман Сущенко
Роман Сущенко
Mark Feygin/Twitter

В московском суде во вторник, 27 марта, суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении украинца Романа Сущенко, которого в России обвиняют в шпионаже, сообщает Интерфакс.

“После оглашения обвинительного заключения Сущенко не признал вину“, - сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Суд объявил перерыв до завтра.

По словам адвоката, судебный процесс проходит в закрытом режиме, так как в материалах дела содержится гриф “секретно“.

Ранее суд отклонил апелляцию Сущенко на продление ареста.

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Напомним, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года за якобы “шпионскую акцию“. В ФСБ утверждают, что Сущенко - полковник украинской разведки, в Украине это отрицают. 

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Теги: Россия, суд, Журналист Роман Сущенко, арест Романа Сущенко
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