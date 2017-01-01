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Китай недоумевает по поводу сообщений о визите главы КНДР

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В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что не понимают появившихся в СМИ сообщений о визите Ким Чен Ына в их страну, однако заметили, что у Пекина традиционно дружественные отношения с Северной Кореей.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын

В Китае выразили недоумение сообщениями о визите руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына в их страну. Об этом во вторник, 27 марта, заявила на брифинге пресс-секретарь МИД Китая, передает Reuters.

В частности, в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что не понимают появившихся в СМИ сообщений о визите главы КНДР в их страну.

При этом спикер МИД КНР отметила, что у Китая традиционно дружественные отношения с Северной Кореей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай - впервые с 2011 года он покинул территорию Северной Кореи и отправился в Пекин.

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Теги: визиты, Северная Корея, Китай, визит, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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