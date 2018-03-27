За трагедию в Кемерово губернатор попросил прощения у Путина

Общероссийский траур в результате пожара в Кемерово, жертвами которого стали, по последним данным, 64 человека, не объявлен, а отдельные регионы РФ объявляют траур сами.

В России губернатор Аман Тулеев на совещании в Кемерово извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за пожар в торговом центре Зимняя вишня. Стенограмму совещания во приводит пресс-служба Кремля.

“Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо большое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории“, - заявил руководитель области.

При этом губернатор напомнил, что докладывал главе государства о ситуации в Кемерово 25 марта.

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Отметим, общероссийский траур в результате пожара в Кемерово, жертвами которого стали, по последним данным, 64 человека, не объявлен, а отдельные регионы РФ объявляют траур сами.

В частности, администрация Кемеровской области накануне объявила траур на три дня, до 29 марта включительно. В знак поддержки жителей Кемерово траур объявили по Приморскому краю. Республиканский траур в связи с пожаром в кемеровском торговом центре также объявили в Бурятии.

Объявили день траура и в Рязанской области. При этом на сайте администрации области сообщения о трауре нет, только сообщение о сочувствии губернатора жителям Кемерово.

Кроме субъектов Федерации, в поддержку Кемерово выступают крупные города. Например, в Приморском крае отдельно о трехдневном трауре объявили во Владивостоке.

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Напомним, 27 марта Путин провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в ТЦ Зимняя вишня.