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Вице-губернатор Кемерово стал на колени перед митингующими

Комментариев: 3
Вице-губернатор Цивилев спросил у отца, потерявшего в пожаре всю семью: "Молодой человек, вы что, пиаритесь на горе?".
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
crimea.kp.ru

Вице-губернатор Кемерово Сергей Цивилев на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ Зимняя вишня. Об этом сообщает РИА Новости.

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На главной площади Кемерово, где проходит митинг местных жителей в связи с трагедией, представители администрации попросили всех разойтись, однако участники встретили предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающую аппаратуру, предоставленную мэрией, отключили.

Интересно, что до этого утром Цивилев спросил у отца, потерявшего в пожаре всю свою семью: “Молодой человек, вы что, пиаритесь на горе?“. Есть видео:

Вице-губернатор пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

“Я хотел бы попросить у вас прощения“, - сказал он и стал на колени. После он поднялся и пояснил: “Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение“. Поступок Цивилева встретили аплодисментами.

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Он также предложил создать рабочую группу из чиновников и родственников погибших, которая будет контролировать ход расследования, а также подготовку памятника погибшим.

Кроме того, по просьбе скептически настроенных горожан группа посетит кладбища города с проверкой, сколько именно могил подготовлено к захоронениям.

Ранее местное издание Vse42 сообщило, что на одном из кладбищ города выкопано как минимум 200 могил.

Напомним, по официальным данным, число жертв пожара в ТРЦ Зимняя вишня достигло 64. Среди погибших много детей. При этом некоторые тела еще остаются под завалами.

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Теги: Кемерово, пожар, ТРЦ, Зимняя вишня, вице-губернатор
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Комментариев (3)
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energoura    27.03.2018, 14:37
Оценка:  -2
energoura
шашлык
energoura    27.03.2018, 14:38
Оценка:  -2
energoura
"сгорели потому ша тяжелее воздуха" - Задорнов
WTF2wtf    27.03.2018, 14:29
Оценка:  +2
WTF2wtf
А губернатор в это время зад царю лижет на закрытых посиделках.
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