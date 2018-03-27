Лавров назвал "хамством" высылку дипломатов РФ

Российские власти не намерены терпеть "такое хамство" со стороны западных государств по отношению к дипломатам.

Россия не будет терпеть хамство западных государств и даст ответ на высылку дипломатов. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, об этом сообщает Лайф.

“Ответим, не сомневайтесь. Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать“, - обещает Сергей Лавров.

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Тем временем Бельгия планирует сегодня принять решение о высылке российских дипломатов, сообщает Sky News. Число сотрудников дипмиссии РФ, которых планируют выслать, пока не называется.

Накануне США, Украина, Канада, Австралия, многие страны ЕС объявили о высылке российских дипломатов из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

В Софведе заявили, что Москва в ответ может выслать иностранных дипломатов - в частности, 60 граждан США.