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Лавров назвал "хамством" высылку дипломатов РФ

Комментариев: 4
Российские власти не намерены терпеть "такое хамство" со стороны западных государств по отношению к дипломатам.
Лавров считает хамством депортацию российских дипломатов
Лавров считает хамством депортацию российских дипломатов
EPA/UPG

Россия не будет терпеть хамство западных государств и даст ответ на высылку дипломатов. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, об этом сообщает Лайф.

“Ответим, не сомневайтесь. Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать“, - обещает Сергей Лавров.

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Тем временем Бельгия планирует сегодня принять решение о высылке российских дипломатов, сообщает Sky News. Число сотрудников дипмиссии РФ, которых планируют выслать, пока не называется.

Накануне США, Украина, Канада, Австралия, многие страны ЕС объявили о высылке российских дипломатов из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

В Софведе заявили, что Москва в ответ может выслать иностранных дипломатов - в частности, 60 граждан США.

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Теги: Россия, Дипломатия, МИД РФ, Лавров, Запад, дипломат, бойкот, сергей лавров
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Комментариев (4)
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allx    27.03.2018, 14:36
Оценка:  +2
allx
Ну время терпеть хамство раши видать закончилось, или он считает, что вторжение и аннексирование территории другой страны, уничтожение пассажирского лайнера с пассажирами, использование отравляющих веществ в других странах - это не хамство?
ShakhterDonetsk    27.03.2018, 14:34
Оценка:  +2
ShakhterDonetsk
Хамство - это поведение российских дипломатов за рубежом.
skygravity    27.03.2018, 14:09
Оценка:  +5
skygravity
""Ответим, не сомневайтесь"" - хахаха)) лохи проигранные - ответить не могут.....априори)))
SANDMAN    27.03.2018, 14:03
Оценка:  +4
SANDMAN
"Терпилы на коленях" - теперь руцкем точно с колен не поднятся.
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