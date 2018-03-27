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Стихийные протесты в Кемерово. Власть игнорирует

Комментариев: 4
Жители Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли более 60 человек, вышли на стихийный митинг у здания областной администрации. На площади собрались несколько тысяч человек, которые требуют отставки местной власти.
Протесты в Кемерово
Протесты в Кемерово

Трагедия в Кемерово, где произошел пожар в торговом центре, привела к массовым акциям протеста в городе.

Стихийный митинг Митинг в центре Кемерово продолжается уже более семи часов, он собрал несколько тысяч человек. На нем звучат разные призывы и требования. Участники митинга потребовали раскрыть информацию о погибших при пожаре, официальные данные многие считают заниженными. Также прозвучали призывы к отставке региональных властей, и президента Владимира Путина, который сегодня лично посетил город.

Власти говорят, что на митинге нет родственников погибших, а это оппозиция пиарится.

Корреспондент.net собрал информацию о том, что происходит в России.

Заниженное количество жертв?

По официальным данным, в результате пожара, погибли 64 человека, несколько десятков пострадали.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что найдены тела 56 погибших.

В штабе, созданном родственниками жертв пожара в торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерово, собраны данные о 85 пропавших без вести. “Данные получены лично, по почте и SMS. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет”, — сообщил представитель штаба. Собранные данные, по его словам, планируется передать в полицию.

На митинге, который начался утром 27 марта в Кемерово, представители штаба, созданного родственниками жертв, сообщили, что располагают данными о 78 пропавших без вести после пожара, из которых около 70 — дети.

Первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, выступая на митинге в Кемерово, заявил, что распространяющие слухи о том, что погибших при пожаре в ТЦ значительно больше, чем 64 человека, должны быть наказаны. «Те, кто распространяет эти записи должны ответить за клевету по полной программе», — сказал он.

Реакция властей

Губернатор Кемеровской области, отставки которого требуют митингующие, заявил, что протесты организовывает оппозиция.

«Дальше началось, как обычно. На горе людском — вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим: “Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы“.

Вице-губернатор Сергей Цивилев заявил отцу, потерявшему в пожаре трех детей 2, 5 и 7 лет – “Вы пиаритесь на трагедии”. А позже встал на колени перед митингующими.

А губернатор Аман Тулеев за трагедию извинился перед Путиным, приехавшим в город.

"Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо большое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", - заявил руководитель области.

А Путин что?

Путин прибыл в Кемерово, где посетил мемориал погибшим при пожаре в торговом центре “Зимняя вишня”. Затем президент провел встречу с руководством региона и экстренных служб, где призвал найти всех ответственных за то, что в пожаре погибло столько людей. Путин также встретился с пострадавшими при пожаре и частью родственников погибших.

К митингующим ни Путин, ни губернатор Тулеев не вышли.

Президент РФ предложил не назначать сейчас виновных, сначала во всем разобраться, а потом уже привлекать к ответственности.

“Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего?! Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства!”, - сказал Путин.

В России долгое время не объявляли национальный траур по погибшим при пожаре в Кемерово. Отдельные регионы сами начали объявлять траур. Но в итоге Путин все-таки подписал указ о трауре.

Акции памяти погибших сегодня пройдут по всей стране.

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Теги: Россия, Путин, пожар, митинги, Кемерово, пожар в кемерово
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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energoura    27.03.2018, 15:11
Оценка:  +1
energoura
Слава Україні! Путина в отстойку!
energoura    27.03.2018, 15:15
Оценка:  +1
energoura
Потягайте пуйлюка за ноги как Кадафи по пустыне)))
Итаниум    27.03.2018, 14:55
Оценка:  +5
Итаниум
Правильно делает что игнорирует - вы же рабы, а рабам не положено роптать. А че не было протестов когда вы убивали 10 000 "Укрофа№шистов". Или когда газом убивали сирийских детей, Ведь вы же тогда ху№йлу дружно аплодировали. Что ж сейчас случилось?
Из_бана    27.03.2018, 15:05
Оценка:  +1
Из_бана
Нельзя народ поднять с колен
Покуда плеть нужна холопу.
Им свежий ветер перемен
Всегда вдувают через ж...
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