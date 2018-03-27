Стихийные протесты в Кемерово. Власть игнорирует

Жители Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли более 60 человек, вышли на стихийный митинг у здания областной администрации. На площади собрались несколько тысяч человек, которые требуют отставки местной власти.

Трагедия в Кемерово, где произошел пожар в торговом центре, привела к массовым акциям протеста в городе.

Стихийный митинг Митинг в центре Кемерово продолжается уже более семи часов, он собрал несколько тысяч человек. На нем звучат разные призывы и требования. Участники митинга потребовали раскрыть информацию о погибших при пожаре, официальные данные многие считают заниженными. Также прозвучали призывы к отставке региональных властей, и президента Владимира Путина, который сегодня лично посетил город.

Власти говорят, что на митинге нет родственников погибших, а это оппозиция пиарится.

Корреспондент.net собрал информацию о том, что происходит в России.

Заниженное количество жертв?

По официальным данным, в результате пожара, погибли 64 человека, несколько десятков пострадали.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что найдены тела 56 погибших.

В штабе, созданном родственниками жертв пожара в торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерово, собраны данные о 85 пропавших без вести. “Данные получены лично, по почте и SMS. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет”, — сообщил представитель штаба. Собранные данные, по его словам, планируется передать в полицию.

На митинге, который начался утром 27 марта в Кемерово, представители штаба, созданного родственниками жертв, сообщили, что располагают данными о 78 пропавших без вести после пожара, из которых около 70 — дети.

Первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, выступая на митинге в Кемерово, заявил, что распространяющие слухи о том, что погибших при пожаре в ТЦ значительно больше, чем 64 человека, должны быть наказаны. «Те, кто распространяет эти записи должны ответить за клевету по полной программе», — сказал он.

Реакция властей

Губернатор Кемеровской области, отставки которого требуют митингующие, заявил, что протесты организовывает оппозиция.

«Дальше началось, как обычно. На горе людском — вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим: “Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы“.

Вице-губернатор Сергей Цивилев заявил отцу, потерявшему в пожаре трех детей 2, 5 и 7 лет – “Вы пиаритесь на трагедии”. А позже встал на колени перед митингующими.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени перед жителями города и попросил прощения. Губернатор Тулеев к собравшимся до сих пор не вышел pic.twitter.com/DsHfzDBySR — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 марта 2018 г.

А губернатор Аман Тулеев за трагедию извинился перед Путиным, приехавшим в город.

"Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо большое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", - заявил руководитель области.

А Путин что?

Путин прибыл в Кемерово, где посетил мемориал погибшим при пожаре в торговом центре “Зимняя вишня”. Затем президент провел встречу с руководством региона и экстренных служб, где призвал найти всех ответственных за то, что в пожаре погибло столько людей. Путин также встретился с пострадавшими при пожаре и частью родственников погибших.

К митингующим ни Путин, ни губернатор Тулеев не вышли.

Президент РФ предложил не назначать сейчас виновных, сначала во всем разобраться, а потом уже привлекать к ответственности.

Путин: Мы не будем прямо сейчас назначать виновных, но эти 100 следователей отработают по полной программе. Таких объектов по стране много. Сейчас МЧС зашевелилось, начало выяснять - их там сотни pic.twitter.com/AvpWqG6Yzu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2018 г.

“Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего?! Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства!”, - сказал Путин.

Путин и жители Кемерово:

- Вы нам даете слово, что все будет под контролем и это будет правда?

- Даже не сомневайтесь!

- Что все прозрачно?

- Не сомневайтесь!

- Виноватые будут наказаны?

- Ну о чем вы говорите?!

- Просто народу хочется, чтобы наказали!

- Так и будет! pic.twitter.com/MSatxmZj4F — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2018 г.

В России долгое время не объявляли национальный траур по погибшим при пожаре в Кемерово. Отдельные регионы сами начали объявлять траур. Но в итоге Путин все-таки подписал указ о трауре.

Акции памяти погибших сегодня пройдут по всей стране.