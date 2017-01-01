Дело Скрипаля: НАТО анонсирует меры в отношении России

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг объявит о мерах в ответ на использование нервно-паралитического вещества в Солсбери.

Сегодня, 27 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит с заявлением об ответным мерах в отношении РФ из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Генеральный секретарь проведет пресс-конференцию во вторник, 27 марта, в штаб-квартире Альянса в Брюсселе в 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву).

"Генеральный секретарь НАТО объявит меры на использование нервно-паралитического вещества в Солсбери", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 26 марта, 14 стран ЕС, а также США, Украина и Канада объявили о выдворении российских дипломатов. По последним данным число стран увеличилось до 24.

Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что пересмотрит отношение к РФ из-за отравления Скрипаля.

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