В Брюсселе таксисты взбунтовались против Uber

Водители такси заблокировали основные транспортные пути в Брюсселе. Они утверждают, что сервис перевозок Uber лишает их социальных гарантий.

В столице Бельгии водители такси заблокировали основные транспортные пути, с требованием запретить сервис Uber. Также таксисты требуют отставки министра транспорта Брюссельского столичного региона, сообщает Укринформ.

Как отмечается, водители служб такси заблокировали своими автомобилями основные транспортные пути и развязки в бельгийской столице, включая тоннели, основные улицы в центральной части города, в том числе и возле руководящих институтов Евросоюза.

Заблокирована и дорога по направлению к брюссельскому национальному аэропорту.

Таксисты требуют от властей Брюсселя обеспечить социальные гарантии, которые имеют тенденцию к понижению из-за конкуренции со стороны дешевого сервиса перевозок Uber.

При такой конкурентной среде цены на услуги такси в Брюсселе несколько упали, против чего выступают обычные таксисты.

Из-за забастовки, которая продлится в течение всей среды, в городе затруднено движение транспорта и образовались многочисленные пробки.

Напомним, в столице Испании Мадриде прошла массовая акция протеста против американского сервиса такси Uber.

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