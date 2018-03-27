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В Брюсселе таксисты взбунтовались против Uber

Комментариев: 1
Водители такси заблокировали основные транспортные пути в Брюсселе. Они утверждают, что сервис перевозок Uber лишает их социальных гарантий.
Таксисты бунтуют против американского сервиса
Таксисты бунтуют против американского сервиса
gettyimages.co.uk

В столице Бельгии водители такси заблокировали основные транспортные пути, с требованием запретить сервис Uber. Также таксисты требуют отставки министра транспорта Брюссельского столичного региона, сообщает Укринформ.

Как отмечается, водители служб такси заблокировали своими автомобилями основные транспортные пути и развязки в бельгийской столице, включая тоннели, основные улицы в центральной части города, в том числе и возле руководящих институтов Евросоюза.

Заблокирована и дорога по направлению к брюссельскому национальному аэропорту.

Таксисты требуют от властей Брюсселя обеспечить социальные гарантии, которые имеют тенденцию к понижению из-за конкуренции со стороны дешевого сервиса перевозок Uber.

При такой конкурентной среде цены на услуги такси в Брюсселе несколько упали, против чего выступают обычные таксисты.

Из-за забастовки, которая продлится в течение всей среды, в городе затруднено движение транспорта и образовались многочисленные пробки.

Напомним, в столице Испании Мадриде прошла массовая акция протеста против американского сервиса такси Uber.

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Теги: Бельгия, протесты, Брюссель, такси, Uber
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
alex-z    27.03.2018, 15:50
Оценка:  +2
alex-z
Знаю точно, что после того как в Валенсии сожгли пару машин Убера там его нет и таксисты зарабатывают достойно. А в Киеве народ пашет по 12 часов в день и накатывает по 200-300км. Если считаете для себя достойным рабский труд на Убер, работайте дальше)))
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