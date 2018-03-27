"Их заперли в зале" - потерявший семью мужчина о Кемерово

Родственники жертв заявили, что по предварительной информации погибли 350 человек, а масштабы трагедии замалчивают.

В результате пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово РФ мужчина потерял свою семью: сестру, жену и троих маленьких детей. Об этом он рассказал на видео МБХ медиа.

“Меня зовут Игорь Востриков. В этом пожаре погибла моя сестра Сабадаш Алена, моя жена Вострикова Елена и трое моих детишек: семь, пять и два года. Погибли они, потому что он были заперты в зале кинотеатра. И об этом нигде не говорится. Звонили оттуда, просили помощи: “Нас здесь заперли. Мы задыхаемся“, - сказал мужчина.

Он подчеркнул, что его родным никто не помог. “По поводу ситуации здесь и ситуации в целом - опять все замалчивается. Мы сейчас сидели, собирали с разных источников - людей (погибших, - ред.) точно не 64. Там было уже по некоторой информации 350 человек погибших“, - добавил Востриков.

Читай также: Пожар в Кемерово: родственники жертв заявили о 85 пропавших

Ранее сообщалось, что местный вице-губернатор Сергей Цивилев обвинил мужчину, потерявшего семью в пожаре, в “пиаре на горе“.

Востриков выступал на митинге 27 марта:

Востриков на митинге 27 марта 0:00 / 03:20

Напомним, ранее Следственный комитет РФ подтвердил, что пожарные выходы в ТЦ Зимняя вишня были закрыты. В результате пожара по официальным данным погибли 64 человек, из которых 41 - несовершеннолетние.

Российские СМИ пишут, что фейк о многочисленных жертв в Кемеров запустил украинский пранкер.