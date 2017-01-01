Ирландия высылает российского дипломата

Генеральный секретарь Министерства иностранных дел и торговли Ирландии встретился с послом РФ и сообщил ему, что аккредитация одного из его сотрудников с дипломатическим статусом прекращается.

Ирландия высылает одного российского дипломата в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такое заявление во вторник, 27 марта, сделал министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни, говорится на сайте ведомства.

Так, Генеральный секретарь Министерства иностранных дел и торговли Ирландии встретился с послом Российской Федерации и сообщил ему, что аккредитация одного из его сотрудников с дипломатическим статусом прекращается в соответствии с положениями Венской конвенции по дипломатическим отношениям.

"Лицо, о котором идет речь, должно покинуть юрисдикцию", - говорится в заявлении.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Вашингтон объявил о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН.

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