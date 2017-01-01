Пожар в Кемерово: техдиректору ТРЦ предъявили обвинения

Григорий Соболев задержан до 28 марта.

Задержанному в момент тушения пожара в ТРЦ Зимняя вишня техническому директору Георгию Соболеву предъявили обвинение.

Об этом сообщает VSE42.Ru из зала Заводского районного суда

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Обвиняемый задержан до 28 марта. Прокурор настаивал о продлении задержания до 72 часов.

По словам Соболева, он “сделал все, что было выше его сил“. Он заявил, что все системы безопасности работали исправно, добавив, что про отключение сигнализации дать комментарии не может.

Техдиректор также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Напомним, 27 марта в штабе, созданном родственниками жертв пожара в Зимней вишне, сообщили, что к настоящему моменту к ним поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести.

Ранее, президент Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта, в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово.