Болгария отозвала посла в России для консультаций

Премьер Болгарии Бойко Борисов отозвал посла в РФ Бойко Коцева для проведения консультаций. Это связано с "делом Скрипаля" и реакцией на него в России, Евросоюзе и международном сообществе, пояснили в болгарском кабмине.

Власти Болгарии отозвали своего посла в России Бойко Коцева для проведения консультаций. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает пресс-служба болгарского правительства.

"Бойко Борисов провел телефонный разговор с послом Болгарии в РФ Бойко Коцевым. Они обсудили в том числе "дело Скрипаля" и реакцию на него в России, Евросоюзе и международном сообществе", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Напомним, накануне, 26 марта, более 20 стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.