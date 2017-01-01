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Болгария отозвала посла в России для консультаций

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Премьер Болгарии Бойко Борисов отозвал посла в РФ Бойко Коцева для проведения консультаций. Это связано с "делом Скрипаля" и реакцией на него в России, Евросоюзе и международном сообществе, пояснили в болгарском кабмине.
Власти Болгарии отозвали своего посла в России
Власти Болгарии отозвали своего посла в России
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Власти Болгарии отозвали своего посла в России Бойко Коцева для проведения консультаций. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает пресс-служба болгарского правительства.

"Бойко Борисов провел телефонный разговор с послом Болгарии в РФ Бойко Коцевым. Они обсудили в том числе "дело Скрипаля" и реакцию на него в России, Евросоюзе и международном сообществе", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Напомним, накануне, 26 марта, более 20 стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Теги: Дипломатия, Болгария, дипломат, посол, дипломатические отношения, Бойко Борисов
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Источник: korrespondent.net

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