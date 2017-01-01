Пожар в Кемерово: спасатели завершили поисковую операцию

В списке пропавших без вести 38 человек, в том числе 26 детей. В списке погибших, личность которых установлена – 25 человек, среди которых 13 детей.

Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре Зимняя вишня. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник во вторник, 27 марта.

"Поисковая операция завершена. Все фрагменты тел на месте пожара собраны", – сказал собеседник агентства.

По последним данным, погибли 64 человека, большинство из них – дети. Власти города опубликовали списки погибших, чья личность установлена, и пострадавших при пожаре.

В списке пропавших без вести 38 человек, в том числе 26 несовершеннолетних. В списке погибших, личность которых установлена – 25 человек, среди которых 13 детей. Кроме того, опубликован список госпитализированных, в нем 69 человек.

Возбуждено уголовное дело по статьям причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 219 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово.

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