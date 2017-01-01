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В торговом центре в Кемерово снова пожар - СМИ

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В торговом центре Зимняя вишня из-под одного из эскалаторов на первом этаже пошел дым. Спасателям приказали срочно покинуть часть помещений.
В Кемерово снова начался пожар
В Кемерово снова начался пожар

В торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово снова начался пожар. Об этом во вторник, 27 марта, пишет УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Отмечается, что спасателям приказали срочно покинуть часть помещений.

"К очагу подают пожарные стволы. Из-под одного из эскалаторов на первом этаже пошел дым", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. По последним данным, погибли 64 человека, больше половины из них - дети. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

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Теги: пожар, пожарные, спасатель, Кемерово, пожар в кемерово
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Источник: korrespondent.net

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