В торговом центре в Кемерово снова пожар - СМИ

В торговом центре Зимняя вишня из-под одного из эскалаторов на первом этаже пошел дым. Спасателям приказали срочно покинуть часть помещений.

В торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово снова начался пожар. Об этом во вторник, 27 марта, пишет УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Mash.



Отмечается, что спасателям приказали срочно покинуть часть помещений.

"К очагу подают пожарные стволы. Из-под одного из эскалаторов на первом этаже пошел дым", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. По последним данным, погибли 64 человека, больше половины из них - дети. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

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