В Стамбуле сломанный эскалатор "зажевал" мужчину

Неисправный эскалатор с отсутствующими ступенями внезапно начал движение. Мужчина попытался удержаться на краю, но сорвался и провалился внутрь механизма.

В Турции мужчина провалился внутрь сломанного эскалатора скриншот из видео

В метро Стамбула (Турция) мужчина провалился внутрь сломанного эскалатора. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Инцидент произошел на станции метро Аязага. На видео видно, как пассажиры подземки спускаются по остановившемуся трапу. Однако в какой-то момент он начинает движение, при этом на небольшом отрезке лестничного полотна отсутствуют ступени.

Из-за внезапного толчка находившиеся на эскалаторе люди упали. Один мужчина попытался удержаться на краю, но сорвался и провалился внутрь механизма.

ЧП с эскалатором в Стамбуле 0:00 / 00:47

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Спасательная операция продолжалась в течение часа. Пострадавшего доставили в больницу, жизни мужчины ничего не угрожает.

Также стало известно, что перед неисправным эскалатором стоял предупреждающий знак, однако люди не обращали на него внимания.

Напомним, год назад на станции метро Кловская в Киеве мужчина уронил большой чемодан на эскалаторе и травмировал 25-летнюю девушку.

