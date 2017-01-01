Первый в мире памятник Дэвиду Боуи пострадал от вандалов

Вандалы частично облили краской скульптуру и исписали надписями пол со стеной.

В Британии в городе Эйлсбери вандалы надругались над первым в мире памятником известному музыканту Дэвиду Боуи.

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Об этом сообщает BBC.

Вандалы частично облили краской скульптуру и исписали надписями пол со стеной. Действия злоумышленников назвали ужасными и бессмысленными.

Отмечается, что рядом находится веб-камера, работающая круглосуточно, поэтому вандалов надеются вычислить по записям.

Напомним, 26 марта в Киеве в подземном переходе через улицу Вячеслава Черновола вандалы в очередной раз надругались над муралом с изображением Тараса Шевченко.

Ранее, 22 марта, в Чернигове СБУ совместно с сотрудниками прокуратуры разоблачила организованную группировку, которая разжигала межнациональную рознь по заказу РФ и оскверняла польские и еврейские памятники.