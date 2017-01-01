"Покатай старика на велосипеде": датчанин основал волонтерское движение

Волонтеры катают пожилых людей, которые не могут сами передвигаться, по городу. А иногда выезжают на велопрогулки, которые длятся по нескольку дней, в соседние страны.

Датчанин Оле Кассов еженедельно приезжает к домам престарелых, чтобы забрать их пациентов на велопрогулку. О необычной инициативе одного человека, которая переросла в движение 20 тысяч волонтеров, во вторник, 27 марта, сообщает ТСН.

Организовывать велопрогулки для пожилых людей Оле Кассов начал еще в 2012 году. Большинство из его пассажиров из-за болезни не могут самостоятельно пройтись по городу, поэтому чувствуют себя изолированными от общества.

Сначала все начиналось как личная инициатива Оле, но сейчас его примеру последуют 20 тысяч волонтеров по всему миру.

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