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НАТО высылает семь российских постпредов

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Генсек альянса отозвал аккредитацию семи сотрудников и отказал в ожидании заявок на аккредитацию для трех других. Число сотрудников постпредставительства РФ теперь составит 20 человек.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
twitter.com/NATOpress

Североатлантический альянс высылает семь сотрудников постоянного представительства России. Об этом заявил в ходе выступления в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-секретарь организации Оана Лунгеску в Twitter.

“В рамках этого ответа НАТО едино в принятии дальнейших шагов. Сегодня я отозвал аккредитацию семи сотрудников в российской миссии в НАТО. Я также откажу в ожидании заявок на аккредитацию для трех других“, - заявил Столтенберг.

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По его словам, организация сократила максимальный размер российской миссии в НАТО на 10 человек, поэтому число сотрудников постпредставительства России отныне составит 20 человек.

При этом генсек утверждает, что высылка российских дипломатов не меняет политику в отношении России.

“Мы, как и раньше, будем вести двойной подход - обороны и развития диалога“, - заверил Столтенберг.

Он также добавил, что подготовка к проведению нового заседания Совета Россия - НАТО будет продолжена.

Напомним, Украина выслала 13 российских дипломатов. В посольстве РФ пригрозили ответными действиями.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: НАТО, Дипломатия, отравление, дипломатические отношения, Йенс Столтенберг, Сергей Скрипаль
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