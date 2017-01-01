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Поезд с Ким Чен Ыном покинул Китай - СМИ

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В районе вокзала Пекина дежурила полиция, а сама железнодорожная станция была на время закрыта для пассажиров. В то же время официального подтверждения этой информации нет.
Ким Чен Ын покинул Китай
Ким Чен Ын покинул Китай
EPA/UPG

Поезд, в котором мог находиться лидер КНДР Ким Чен Ын, покинул Пекин. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает Life со ссылкой на Associated Press.

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Отмечается, что в районе пекинского вокзала дежурила полиция, а сама железнодорожная станция была на время закрыта для пассажиров.

Северокорейская делегация и лидер КНДР якобы прибыли на вокзал в черном лимузине без номеров в сопровождении сотрудников полиции на мотоциклах.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул территорию КНДР и отправился в Пекин.

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Теги: Китай, Поезд, вокзал, визит, КНДР, Ким Чен Ын
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