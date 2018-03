Поезд с Ким Чен Ыном покинул Китай - СМИ

Поезд, в котором мог находиться лидер КНДР Ким Чен Ын, покинул Пекин. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает Life со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что в районе пекинского вокзала дежурила полиция, а сама железнодорожная станция была на время закрыта для пассажиров.

Северокорейская делегация и лидер КНДР якобы прибыли на вокзал в черном лимузине без номеров в сопровождении сотрудников полиции на мотоциклах.

Официального подтверждения этой информации нет.

Rumor circling in Beijing that Kim Jong Un is in town to smooth relations with Xi Jinping before summit with Trump. pic.twitter.com/Yrii9CbOYr