Трагедия в Кемерово: опубликован список погибших и пропавших

Имена жертв опубликовала администрация города. В списке, который собирают родственники, пропавших гораздо больше.

Опубликованы списки погибших и пропавших без вести в Кемерово EPA/UPG

Администрация Кемерово опубликовала список жертв трагедии в ТРЦ Зимняя Вишня. Об этом сообщил официальный сайт администрации города.

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Имена жертв разделили на два списка. В первый вошли лица, числящиеся пропавшими без вести. Это список, в котором 38 человек, из них 26 – дети, возраст еще двоих человек не указан.

Список пропавших без вести kemerovo.ru

Второй список – это перечень тех, кто погиб и был опознан. В этом перечне на момент публикации 25 человек, среди которых 13 детей, возраст одного человека не уточнен.

Список погибших kemerovo.ru

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Напомним, во вторник, 27 марта спасатели объявили о том, что завершили поисковую операцию в сгоревшем ТРЦ. Сообщается, что все фрагменты тел на месте пожара уже собраны.

Пожар в ТРЦ Зимняя Вишня в Кемерово вспыхнул в воскресенье 25 марта. В здании полностью обвалилась крыша и несколько кинотеатров, двери выходов из кинотеатра оказались заблокированы. При пожаре по официальным данным погибли 64 человека, из них 41 ребенок.