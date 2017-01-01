Молдова вышлет трех российских дипломатов

Послу России в Молдове в вербальной ноте сообщили, что согласно Венской конвенции трое дипломатов объявлены персона нон-грата и обязаны покинуть территорию страны.

Власти Молдовы приняли решение выслать трех российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы во вторник, 27 марта.

"В министерство был приглашен посол Российской Федерации в Молдове Фарит Мухаметшин. В вербальной ноте ему сообщили, что согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях (1961 года) трое дипломатов посольства России в Молдове объявлены персона нон-грата и обязаны покинуть территорию республики в течение семи дней", – говорится в сообщении.

В документе отмечается, что решение принято "в знак солидарности с Королевством Великобритании и Северной Ирландии вследствие выводов Европейского совета от 23-24 марта 2018 года, который квалифицировал нападение в Солсбери как угрозу против коллективной безопасности и международного права".

Напомним, в мае прошлого года Молдова выслала пять российских дипломатов по обвинению в шпионаже. В ответ Россия выслала трех молдавских дипломатов.

Ранее 23 государства объявили о высылке дипломатов РФ в связи с делом Сергея Скрипаля. Всего 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, Албания, Македония, Норвегия и Украина решили выслать около 150 дипломатов.

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