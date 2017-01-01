В Чехии прошли обыски в зданиях МВД, Генштаба и Минобороны

В Праге прошли обыски в зданиях МВД, Генштаба и Минобороны. Следственные действия проводят военная полиция и национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП), заявили в прокуратуре страны.

В Праге прошли обыски в зданиях госструктур radio.cz

В столице Чехии Праге прошли обыски в зданиях МВД, Генерального штаба и Министерства обороны страны. Следственные действия проводят военная полиция и национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП), сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Обыски проходят также в некоторых торговых компаниях и у частных лиц", - говорится в сообщении.

Отмечено, что проверки проходят в здании компании Microsoft, действия полиции направлены на расследование дела о "госзакупках в ИТ-сфере".

"Мы можем подтвердить, что наш пражский офис находится под следствием. Мы сотрудничаем с чешскими властями и в настоящее время не можем предоставить дополнительную информацию", - сказала менеджер Microsoft по связям с общественностью Ленка Чабелова.

Ранее сообщалось, что в Чехии президента Милоша Земана обвиняют в государственной измене. Перед этим стало известно, что Чехия вышлет российских "незадекларированных шпионов".

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