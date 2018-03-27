В НАТО рассказали о последствиях антироссийских санкций

Выдворение российских дипломатов из альянса будет иметь четкие последствия для безответственного поведения России, считает Йенс Столтенберг.

Россия будет иметь меньше возможностей для шпионажа. Об этом во вторник, 27 марта, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в штаб-квартире Альянса, сообщает Украинская правда.

Таким образом он прокомментировал решение о высылке дипломатов РФ из НАТО.

"Решение о сокращении представительства России в НАТО означает уменьшение ее возможностей в ведении разведывательной деятельности в рамках альянса", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что этот шаг будет иметь четкие последствия для безответственного поведения России.

"Это четкий ответ, но это не означает изменения политики НАТО в отношении России", - отметил он, напомнив, что НАТО сохраняет свой подход к РФ, который заключается в сдерживании и диалоге.

Напомним, НАТО решил выслать сразу семь дипломатов российской миссии при Альянсе и отказать в заявках еще трем. В целом число российской миссии при НАТО сократили до 20 человек.

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