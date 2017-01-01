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Оман упростил получение виз для украинцев

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Теперь украинцы, которые планируют поездку в Оман, могут оформить электронную визу. Для этого надо заполнить форму на сайте Королевской полиции султаната Оман.
Попасть в Оман стало проще
Попасть в Оман стало проще
gettyimages.co.uk

Государство Оман упростило визовый режим с Украиной. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел.

"Украинцы, которые планируют поездку в Оман, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на странице Королевской полиции султаната Оман (www.evisa.rop.gov.om)", - сказано в сообщении.

Как отмечается, для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой.

При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.

Напомним, Украина и Кувейт договорились об упрощении визового режима.

 

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Теги: МИД Украины, поездка, безвизовый режим
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Источник: korrespondent.net

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