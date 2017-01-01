Канада заявила о готовности выслать больше дипломатов РФ

Мировое сообщество требует от России уважать основанный на правилах международный порядок и вернуться к мирному диалогу, заявил министр обороны Канады.

Харджит Саджан заявил, что Канада может выслать больше российских дипломатов

Если Россия будет продолжать представлять опасность, Канада вышлет еще некоторых российских дипломатов. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает Укринформ во вторник, 27 марта.

По его словам, все зависит от действий России.

"Мы постоянно будем мониторить ситуацию, и все будет зависеть от действий России. Мы внимательно будем следить за всеми угрозами безопасности и, в случае необходимости принять дальнейшие меры, - сделаем это", - сказал Саджан.

Он добавил, что мировое сообщество требует от России уважать основанный на правилах международный порядок и вернуться к мирному диалогу.

"Да, разговоры - сложные, но мы не можем идти неприемлемым путем агрессии, поскольку знаем его ужасные последствия. Необходимо заставить дипломатию работать. В мире существует много каналов, с помощью которых Россия может вернуться к основанному на правилах международному порядку, как уже делала ранее", - подчеркнул министр.

Напомним, 26 марта Канада решила выдворить четырех российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве РФ в стране.

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