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РФ вмешивается в выборы всех стран Европы – США

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США винят Россию в распространении дезинформации и причастности к кибератакам. Также Кремль "вмешивается в демократические выборы по всей Европе".
Пресс-секретарь Палаты представителей США Пол Раян
Пресс-секретарь Палаты представителей США Пол Раян
gettyimages.co.uk/

В США высоко ценят солидарную и согласованную реакцию западных союзников на химическую атаку россиян, которую они устроили в Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь Палаты представителей США Пол Раян сегодня, 27 марта во время выступления в парламенте Чехии, пишет The Washington Post.

"Солидарность на этом переднем крае свободы важнее, чем когда-либо. Важно, чтобы мы действовали в солидарности с нашим союзником, в этом случае, с британцами, и осудили такую деятельность России", - заявил Раян, комментируя консолидированное решение западных стран выслать свыше 130 российских дипломатов.

Кроме того, он обвинил Россию в распространении дезинформации и причастности к кибератакам.

Как заявил пресс-секретарь Палаты представителей США, Россия сейчас "вмешивается в демократические выборы по всей Европе, как это было в Соединенных Штатах, мы не можем, и не будем терпеть этого".

Ранее 23 государства объявили о высылке дипломатов РФ в связи с делом Сергея Скрипаля. Всего 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, Албания, Македония, Норвегия и Украина решили выслать около 150 дипломатов.

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Теги: Россия, США, Выборы, Дипломатия
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Источник: korrespondent.net

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