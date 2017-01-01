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Бельгия решила выслать российского дипломата

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Бельгия решила выслать одного российского дипломата в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии.
Правительство Бельгии решило выслать из страны российского дипломата
Правительство Бельгии решило выслать из страны российского дипломата
Getty Images

Правительство Бельгии решило выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает AFP со ссылкой на заявление премьер-министра страны.

"Бельгия высылает одного российского дипломата в связи с отравлением шпиона в Британии", - говорится в сообщении.

 

 

Напомним, ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. 

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. На встрече в Брюсселе она подтвердила, что вещество, использовавшееся для атаки, принадлежит к группе Новичок.

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Теги: Россия, Бельгия, Дипломатия, дипломат, дипломатические отношения, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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