Бельгия решила выслать российского дипломата

Бельгия решила выслать одного российского дипломата в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии.

Правительство Бельгии решило выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает AFP со ссылкой на заявление премьер-министра страны.

"Бельгия высылает одного российского дипломата в связи с отравлением шпиона в Британии", - говорится в сообщении.

#BREAKING Belgium to expel one Russian diplomat over UK spy poisoning, says PM — AFP news agency (@AFP) 27 марта 2018 г.

Напомним, ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. На встрече в Брюсселе она подтвердила, что вещество, использовавшееся для атаки, принадлежит к группе Новичок.

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