Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ должна признаться в отравлении Скрипаля – США

Комментариев: 6
В Государственном департаменте заявили, что для улучшения отношений с США Россия должна признаться в отравлении экс-шпиона Скрипаля.
Представитель Госдепа США Хизер Науэрт
Представитель Госдепа США Хизер Науэрт
Getty Images

Для улучшения отношений с США и их союзниками Россия должна признать ответственность в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом на брифинге во вторник, 27 марта, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

"Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение", – сказала она.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Великобритания обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипаля. Многие европейские страны, а также Канада, Австралия и США выразили солидарность британским властям.

16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Вашингтон объявил о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН. Также будет закрыто генконсульство России в Сиэтле.

В России обещают выслать 60 дипломатов США

Всего их разных государств выслали больше 150 россиян.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия-США, Госдеп, Сергей Скрипаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
VikaGraum    28.03.2018, 00:27
Оценка:  -4
VikaGraum
Ну, так тоже нельзя: "РФ должна признаться..."
По юр.праву сначала нужно привести док-ва обвинения.
____
Меня конкретно смущает во всем этом такой простой вопрос: на хрена РФ травить Скрипаля спустя 8 лет после того, как все действия по его делу закончились? В чем смысл?
Ruspidor    28.03.2018, 00:00
Оценка:  +2
Ruspidor
Ну высрут они что-то в духе уборщица украла, легче вам станет? Почему если я кого-то грохну, меня посадят, а русским можно всё?
mastif-9495    27.03.2018, 23:42
Оценка:  -5
mastif-9495
Наглосаксы вообще обнаглели
Rodrigos    27.03.2018, 23:47
Оценка:  +3
Rodrigos
Папраси Типуна наказать и ввистивайска
БЕЗУМЕЦРВВ    27.03.2018, 23:50
Оценка:  +3
БЕЗУМЕЦРВВ
Российским фашистам не место на Земле
Ruspidor    28.03.2018, 00:02
Оценка:  +2
Ruspidor
Чё, опять нагнули и присунули даже не смазав? Привыкай, рабуля русская, вам ещё долго сосать у "пиндосов"...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь