РФ должна признаться в отравлении Скрипаля – США

В Государственном департаменте заявили, что для улучшения отношений с США Россия должна признаться в отравлении экс-шпиона Скрипаля.

Для улучшения отношений с США и их союзниками Россия должна признать ответственность в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом на брифинге во вторник, 27 марта, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

"Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение", – сказала она.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Великобритания обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипаля. Многие европейские страны, а также Канада, Австралия и США выразили солидарность британским властям.

16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Вашингтон объявил о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН. Также будет закрыто генконсульство России в Сиэтле.



В России обещают выслать 60 дипломатов США

Всего их разных государств выслали больше 150 россиян.

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