РФ должна признаться в отравлении Скрипаля – США
Для улучшения отношений с США и их союзниками Россия должна признать ответственность в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом на брифинге во вторник, 27 марта, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.
"Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение", – сказала она.
Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.
Великобритания обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипаля. Многие европейские страны, а также Канада, Австралия и США выразили солидарность британским властям.
16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
Вашингтон объявил о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН. Также будет закрыто генконсульство России в Сиэтле.
В России обещают выслать 60 дипломатов США
Всего их разных государств выслали больше 150 россиян.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
По юр.праву сначала нужно привести док-ва обвинения.
____
Меня конкретно смущает во всем этом такой простой вопрос: на хрена РФ травить Скрипаля спустя 8 лет после того, как все действия по его делу закончились? В чем смысл?