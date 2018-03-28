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Лидеры КНДР и Китая встретились в Пекине

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С 25 по 28 марта лидер Северной Кореи совершил неофициальный визит в Китай. Ким Чен Ын хотел лично поздравить председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием.
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин
xinhuanet.com

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил с супругой Китай, чтобы лично поздравить главу КНР Си Цзиньпина с переизбранием и обсудить ситуацию на Корейском полуострове, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что лидеры стран обсуждали текущую политическую повестку в мире и регионе, а также отношения между КНДР и Китаем.

"Мы желаем сотрудничать с нашими товарищами из КНДР, чтобы сохранить нашу устремленность в будущее и совместно двигаться вперед – так мы будем содействовать долгосрочным и здоровым отношениям между странами и получим выгоды для наших стран и наших народов, а также заложим основу спокойствия, стабильности и развития региона", – сказал Си Цзиньпин.

Ким Чен Ын в очередной раз подтвердил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Китай недоумевает по поводу сообщений о визите главы КНДР

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул территорию КНДР и отправился в Пекин.

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Теги: Северная Корея, Китай, КНДР, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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