Лидеры КНДР и Китая встретились в Пекине

С 25 по 28 марта лидер Северной Кореи совершил неофициальный визит в Китай. Ким Чен Ын хотел лично поздравить председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил с супругой Китай, чтобы лично поздравить главу КНР Си Цзиньпина с переизбранием и обсудить ситуацию на Корейском полуострове, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что лидеры стран обсуждали текущую политическую повестку в мире и регионе, а также отношения между КНДР и Китаем.

"Мы желаем сотрудничать с нашими товарищами из КНДР, чтобы сохранить нашу устремленность в будущее и совместно двигаться вперед – так мы будем содействовать долгосрочным и здоровым отношениям между странами и получим выгоды для наших стран и наших народов, а также заложим основу спокойствия, стабильности и развития региона", – сказал Си Цзиньпин.

Ким Чен Ын в очередной раз подтвердил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.



Китай недоумевает по поводу сообщений о визите главы КНДР

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул территорию КНДР и отправился в Пекин.

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