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В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента

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В Бразилии совершено вооруженное нападение на кортеж экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В результате атаки никто не пострадал.
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
 
Неизвестные совершили стрельбу по кортежу бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва.
 
"Кортеж бывшего президента Лулы да Сильва получил как минимум три выстрела на юге страны, когда проезжал между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул без сопровождения полиции. Два автобуса получили повреждения, никто не пострадал", – говорится в сообщении в Twitter политика.
 
По мнению экс-президента, нападение совершили его политические оппоненты.

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Напомним, в прошлом году бывшего президента Бразилии признали виновным в коррупции. В данный момент Лула да Сильва подал апелляцию на собственное заключение на 12 лет и один месяц.

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Теги: президент, Бразилия, стрельба, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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