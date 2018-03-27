В Судане мужчина с ножом напал на мечеть, есть жертвы

Перед тем, как атаковать, мужчина попытался обратиться к прихожанам, однако те отказались его слушать. Затем он достал нож и напал на людей.

В Судане неизвестный мужчина напал с ножом на мечеть. В результате инцидента жертвами стали три человека, еще несколько получили ранения, сообщает Le Figaro в среду, 28 марта.

Нападение произошло во время вечерней молитвы в одной из мечетей штата Касала в приграничном районе Эритреи. По словам очевидцев, перед тем, как атаковать, мужчина попытался обратиться к прихожанам, однако те отказались его слушать. Затем он достал нож и напал на людей. Прихожанам удалось убить нападавшего.

Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность. Личность нападавшего также не установлена.

Ранее в Одессе трое граждан России с ножами напали на мужчину. Полиция задержала всех хулиганов.

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