В Кемерово прощаются с жертвами пожара

На сегодняшний день опознаны 27 погибших. Дальнейшая процедура опознания тел будет проводиться по ДНК.

Во время пожара в Кемерово погибли 64 человека

В российском городе Кемерово прощаются с погибшими на пожаре в торговом центре Зимняя вишня. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 28 марта.

Первыми родные и близкие простились с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором. Друзья погибшего сообщили, что жертвы трагедии будут кремированы.

Также несколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы на отпевание членов семьи Агарковых. Надежда Агаркова и двое ее внуков – 8-летний Костя и 10-летняя Маша погибли в кинотеатре ТЦ Зимняя вишня. Как сообщил отец детей, Сергей Агарков, они погибли от угарного газа.

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Отмечается, что всего на сегодняшний день опознаны 27 погибших. Их похоронят на четырех городских кладбищах – Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5. Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея №7 – брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах.

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Как рассказал начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, следствие направило тела четырех опознанных на дополнительные исследования.

“Дальнейшая процедура опознания будет проводиться по собранным генетическим материалам“ – добавил он.

Ранее сообщалось, что 28 марта в России объявлен днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. По всей стране будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Напомним, во время пожара в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 69 человек.