Путина в отставку: москвичи вышли на многотысячный митинг
В центре Москвы (Россия) на Пушкинской площади вечером 27 марта прошла массовая акция протеста. В ходе масштабного митинга люди, кроме прочего начали скандировать требование отправить в отставку в очередной раз переизбранного президента РФ Владимира Путина.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
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Стоит отметить, что по информации Грани.ру, акция изначально была посвящена памяти жертв масштабного трагического пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. По задумке организаторов, протест должен был носить молчаливый характер, однако люди стихийно начали скандировать: Путина в отставку, Тулеева в отставку, Россия без Путина, Кемерово мы с тобой, Правду! Правду! и Убийцам детей не место в Кремле.
Попытка скандировать “Путина в отставку!“ на Пушкинской pic.twitter.com/Ilag7tZTmT— Грани.Ру (@GraniTweet) March 27, 2018
Напомним, 27 марта вице-губернатор Кемерово Сергей Цивилев на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ Зимняя вишня.
По официальным данным, число жертв пожара в ТРЦ Зимняя вишня достигло 64. Среди погибших много детей. При этом некоторые тела еще остаются под завалами.
Вот люди молча работали на заводе за страну а их дети сгорели в кинотеатрах. А вы и дальше продолжайте работать молча на режим. Проглотят люди это? Думаю да.
Жаль людей сгоревших. Соболезную.