Путина в отставку: москвичи вышли на многотысячный митинг

Кроме прочего, люди скандировали: убийцам детей не место в Кремле!

Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный - А. С. Пушкин

В центре Москвы (Россия) на Пушкинской площади вечером 27 марта прошла массовая акция протеста. В ходе масштабного митинга люди, кроме прочего начали скандировать требование отправить в отставку в очередной раз переизбранного президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

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Стоит отметить, что по информации Грани.ру, акция изначально была посвящена памяти жертв масштабного трагического пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. По задумке организаторов, протест должен был носить молчаливый характер, однако люди стихийно начали скандировать: Путина в отставку, Тулеева в отставку, Россия без Путина, Кемерово мы с тобой, Правду! Правду! и Убийцам детей не место в Кремле.

Попытка скандировать “Путина в отставку!“ на Пушкинской pic.twitter.com/Ilag7tZTmT — Грани.Ру (@GraniTweet) March 27, 2018

Напомним, 27 марта вице-губернатор Кемерово Сергей Цивилев на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ Зимняя вишня.

По официальным данным, число жертв пожара в ТРЦ Зимняя вишня достигло 64. Среди погибших много детей. При этом некоторые тела еще остаются под завалами.