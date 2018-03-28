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Путина в отставку: москвичи вышли на многотысячный митинг

Комментариев: 5
Кроме прочего, люди скандировали: убийцам детей не место в Кремле!
Путина в отставку: москвичи вышли на многотысячный митинг
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Фото 1/9
  • Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный - А. С. Пушкин
  • Участников акции протеста насчитывалось несколько тысяч
  • Изначально планировалось провести молчаливый протест
  • Кррупция убивает - многозначительный лозунг россиян
  • Свечи, цветы, игрушки - россияне скорбят о погибших
  • Люди требуют честного расследования
  • Среди митингующих было много молодежи
  • Народ требовал отставки Тулеева
  • Терпение народа не бесконечно
Путина в отставку: москвичи вышли на многотысячный митинг
Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный - А. С. Пушкин
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В центре Москвы (Россия) на Пушкинской площади вечером 27 марта прошла массовая акция протеста. В ходе масштабного митинга люди, кроме прочего начали скандировать требование отправить в отставку в очередной раз переизбранного президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

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Стоит отметить, что по информации Грани.ру, акция изначально была посвящена памяти жертв масштабного трагического пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. По задумке организаторов, протест должен был носить молчаливый характер, однако люди стихийно начали  скандировать: Путина в отставку, Тулеева в отставку, Россия без Путина, Кемерово мы с тобой, Правду! Правду! и Убийцам детей не место в Кремле.

Напомним, 27 марта вице-губернатор Кемерово Сергей Цивилев на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ Зимняя вишня. 

По официальным данным, число жертв пожара в ТРЦ Зимняя вишня достигло 64. Среди погибших много детей. При этом некоторые тела еще остаются под завалами.

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Теги: Москва, митинг, Путина в отставку, протесты, пожар в Кемерово
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Комментариев (5)
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Zerorc    28.03.2018, 10:22
Оценка:  +1
Zerorc
Где те бравые молодчики которые кричат что мол меньше гони волну а иди лучше на завод работать?
Вот люди молча работали на заводе за страну а их дети сгорели в кинотеатрах. А вы и дальше продолжайте работать молча на режим. Проглотят люди это? Думаю да.
Жаль людей сгоревших. Соболезную.
allx    28.03.2018, 09:52
Оценка:  +1
allx
В Украине всё началось с избиения студентов... Интересно россияне проглотят и будут жить дальше, или все таки попробуют что-то изменить?
providets333    28.03.2018, 09:54
Оценка:  +2
providets333
Поскулять та розійдуться.
krolikoff_net    28.03.2018, 09:46
Оценка:  +3
krolikoff_net
Куда смотрит росгвардия ? Пора применять огнеметы .
providets333    28.03.2018, 09:45
Оценка:  +4
providets333
Поскулять та розбіжуться.
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