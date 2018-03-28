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В Сирии предотвратили боестолкновение россиян с американцами

Комментариев: 2
"Российские элементы" подошли слишком близко к позициям американских солдат.
В Сирии США предотвратили столкновение с русскими
В Сирии США предотвратили столкновение с русскими
m-kermani.ir

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что в Сирии удалось предотвратить столкновение с россиянами, аналогичное случаю, когда в результате авиационного удара США погибли наемники из России. В том числе - наемники ЧВК Вагнер. Об этом сообщает Dеutcshe Welle.

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Министр обороны США отметил, что "российские элементы", передвигаясь по линии разграничения к востоку от реки Евфрат  подошли слишком близко к позициям солдат США. Для того, чтобы не допустить повторения событий 8 февраля, Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Данфорт связался с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, и тогда русские отступили.

После авиационной атаки США 8 февраля, в мировых СМИ утверждалось, что в результате американских авиаударов погибли сотни граждан России из числа военных и наемников из ЧВК Вагнера. Однако немецкое издание Der Spiegel утверждает, что в том бою погибли не более 20 россиян, и это произошло случайно. Такую  информацию немцы получили от свидетелей - участников боя и сотрудников больницы Дейр-эз-Зора.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заверил, что США уведомили российскую сторону о подготовке удара, и россияне сказали американцам, что их сил там нет.

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Теги: Сирия, российские военные, США, война в Сирии
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Комментариев (2)
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П    28.03.2018, 10:16
Оценка:  -1
П
Генерал Джон Данфорт задал только один вопрос: - Повторить?
medved3558    28.03.2018, 10:05
Оценка:  +1
medved3558
вот педики и там провоцируют. А потом жалуются- нас никто не любит
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