В Сирии предотвратили боестолкновение россиян с американцами

"Российские элементы" подошли слишком близко к позициям американских солдат.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что в Сирии удалось предотвратить столкновение с россиянами, аналогичное случаю, когда в результате авиационного удара США погибли наемники из России. В том числе - наемники ЧВК Вагнер. Об этом сообщает Dеutcshe Welle.

Читай также: Россия заявила о выходе 13 тысяч боевиков из Восточной Гуты

Министр обороны США отметил, что "российские элементы", передвигаясь по линии разграничения к востоку от реки Евфрат подошли слишком близко к позициям солдат США. Для того, чтобы не допустить повторения событий 8 февраля, Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Данфорт связался с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, и тогда русские отступили.

После авиационной атаки США 8 февраля, в мировых СМИ утверждалось, что в результате американских авиаударов погибли сотни граждан России из числа военных и наемников из ЧВК Вагнера. Однако немецкое издание Der Spiegel утверждает, что в том бою погибли не более 20 россиян, и это произошло случайно. Такую информацию немцы получили от свидетелей - участников боя и сотрудников больницы Дейр-эз-Зора.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заверил, что США уведомили российскую сторону о подготовке удара, и россияне сказали американцам, что их сил там нет.